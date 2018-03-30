Определились все пары плей-офф Евролиги

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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
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КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных "мартовских" кроссоверов
В апреле ожидается сезонное подорожание бензина в России
На тестах в Тольятти замечена Cross-версия LADA X-Ray
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События
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Киевские Ведомости
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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