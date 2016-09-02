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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа
Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
В Госдепе рассказали, что означают санкции против российских граждан
CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России
Экономика
Сборка Chevrolet Niva приостановлена из-за нехватки комплектующих
Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных "мартовских" кроссоверов
В апреле ожидается сезонное подорожание бензина в России
На тестах в Тольятти замечена Cross-версия LADA X-Ray
"АвтоВАЗ" выпустил спецверсию LADA 4X4 в камуфляжном окрасе
События
"Нас обещали не трогать": Аброськин рассказал, как в Днепре задержали киллера
Боевики запретили ОБСЕ запускать беспилотник, угрожая им оружием
Стало известно, сколько силовиков будут дежурить в Украине на Пасху
Установлена причастность генерала армии РФ к убийствам на Донбассе
Российским наемникам перед отправкой на Донбасс меняют паспорта
Социум
В Украине объяснили, почему ветераны АТО связываются с криминалом
Боятся согрешить: сеть возмутило видео пустого зала Рады в Страстную пятницу
В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке: опубликованы фото
Подтоплены дороги и мосты: в сети показали фото паводка на Донбассе
Лучше всего голубиная почта: советник Путина вызвал волну насмешек предложением заменить Telegram ICQ
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа
ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии
«Арсенал» — ЦСКА. Пять выводов после разгрома в Лондоне
Знарок: Все нормально, готовимся к следующей игре
«Ганновер» переиграл «Вердер»
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Яна Рудковская в новой фотосессии: поклонники не оценили платье продюсера
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Киевские Ведомости
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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