Как получить разрешение на оружие: украинцам дали инструкцию

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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа
Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
В Госдепе рассказали, что означают санкции против российских граждан
CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России
Экономика
Украинцам пообещали рост минимальных зарплат до 6200 гривен
Суд Нидерландов повторно арестовал активы Ахметова
В Украине орудует банда, преднамеренно портящая терминалы изрезанной валютой
Сборка Chevrolet Niva приостановлена из-за нехватки комплектующих
Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных "мартовских" кроссоверов
События
Полиция РФ обвинила безрукого инвалида в удушении сотрудника "кистями рук"
Смертельный пожар в Уссурийске забрал жизни шестерых человек
Воскресение Христово или Пасха: истории праздника и традиции
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Социум
В Киеве пройдет масштабный музыкальный форум
В Киеве на выходных ограничат движение транспорта
Опубликованы кадры последствий паводка на Донбассе
В Украине хотят усилить ответственность владельцев животных
На Львовщине из-за врачебной ошибки умер 16-летний подросток
Мнение
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Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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Спорт
НБА: «Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Торонто» выиграл конференцию
Российские керлингисты завершили борьбу на ЧМ
Хэмилтон будет оштрафован на пять мест на старте ГП Бахрейна
Нурмагомедов: Это была сумасшедшая неделя
Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа
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Киевские Ведомости
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