| | В первый же день после введения санкций США "друзья Путина" Дерипаска, Керимов и Вексельберг потеряли 1,25 миллиарда долларов
Социум

В первый же день после введения санкций США "друзья Путина" Дерипаска, Керимов и Вексельберг потеряли 1,25 миллиарда долларов

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