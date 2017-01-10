Mercedes-Benz выпустит люксовый электроседан в 2020 году

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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ СѓРІРѕР»РёР» 11 РіРµРЅРµСЂР°Р»РѕРІ РёР· СЃРёР»РѕРІС‹С… РІРµРґРѕРјСЃС‚РІ
Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа
Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
В Госдепе рассказали, что означают санкции против российских граждан
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Forbes: Р”РµСЂРёРїР°СЃРєР° РёР·-Р·Р° СЃР°РЅРєС†РёР№ Р·Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С‡Р°СЃРѕРІ РїРѕС‚РµСЂСЏР» $1 РјР»СЂРґ
Москве подарили самую большую «Царь-Пасху» к празднику Воскресения Христова
Subaru WRX следующего поколения сохранит МКПП
В сети появились новые рендеры рестайлингового седана LADA Granta
Citroen C3 Aircross получил обновление и новое название
События
РЎР»РµРґРєРѕРј РёР·СЉСЏР» РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹ РўР¦ "Р—РёРјРЅСЏСЏ РІРёС€РЅСЏ" Сѓ РњР§РЎ Рё РјРµСЃС‚РЅС‹С… РІР»Р°СЃС‚РµР№
РљРѕРЅРѕСЂ РњР°РєРіСЂРµРіРѕСЂ Р±СѓРґРµС‚ РѕСЃРІРѕР±РѕР¶РґРµРЅ РёР·-РїРѕРґ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёСЏ Р·Р° 50 С‚С‹СЃ РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ
РђРІС‚РѕР±СѓСЃ СЃ РјРѕР»РѕРґС‘Р¶РЅРѕР№ РєРѕРјР°РЅРґРѕР№ РїРѕ С…РѕРєРєРµСЋ РїРѕРїР°Р» РІ Р”РўРџ РІ РљР°РЅР°РґРµ, 14 РїРѕРіРёР±С€РёС…
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Р–РёС‚РµР»СЊРЅРёС†Р° РҐР°РєР°СЃРёРё Р±РѕСЂРµС‚СЃСЏ Р·Р° Р·РІР°РЅРёРµ В«РњРёСЃСЃ Р РѕСЃСЃРёСЏ-2018В»
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Р¤РѕС‚РѕРјРѕРґРµР»СЊ РёР· РљР‘Р РїРѕСЂР°Р·РёР»Р° С‚Р°Р»Р°РЅС‚Р°РјРё Р¶СЋСЂРё В«РњРёСЃСЃ Р РѕСЃСЃРёСЏ-2018В»
20-Р»РµС‚РЅСЏСЏ Р¶РёС‚РµР»СЊРЅРёС†Р° Р‘СѓСЂСЏС‚РёРё РЅР°РјРµСЂРµРЅР° РїРѕР±РµРґРёС‚СЊ РЅР° "РњРёСЃСЃ Р РѕСЃСЃРёСЏ-2018"
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Киевские Ведомости
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| Mercedes-Benz выпустит люксовый электроседан в 2020 году
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Mercedes-Benz выпустит люксовый электроседан в 2020 году
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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