Москве подарили самую большую «Царь-Пасху» к празднику Воскресения Христова

сегодня в 08:00- Для развития дружеских отношений между столичным и донским регионами, а также целью возрождения казачьих традиций было принято решение презентовать самую большую Пасху России, весом более тонны, у Кафедрального собора храма Христа Спасителя, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский - Мы рады, что жители и гости столицы смогут оценить наш донской продукт, уверены, что это повлияет на формирования позитивного отношения к продовольственной продукции Ростовской области, повысит ее узнаваемость и в перспективе поможет расширить рынки сбыта донских производителей.По данным компании, с 2009 года донское предприятие является одним из крупнейших в России производителей уникального продукта – творожной пасхи, выполненной в соответствии со всеми древними традициями. Технологи предприятия тщательно изучали рецепты приготовления любимого в России лакомства и одновременно испытывали современные способы его приготовления.- В результате был выработан универсальный рецепт, основу которого составляют натуральный творог, изюм, цукаты, поджаренные орешки, корица и мускат, - рассказал директор по маркетингу и развитию Ростовской молочной компании «Белый Медведь» Денис Афанасьев. - Вся масса аккуратно выкладывается в форму в виде усеченной пирамиды и выстаивается определенное время в морозильной камере.Впервые рекорд был установлен в 2011 году, когда компания изготовила «Царь-Пасху» весом около 500 кг и представила ее в станице Старочеркасской. В 2012 й 2013 году самая большая творожная Пасха России была представлена в г. Ростов-на-Дону. В 2014 году «Царь-Пасха» была преподнесена в дар городу Севастополь. В 2015 году самая большая творожная Пасха России была передана г. Донецк, где прошло первое мероприятие после начала военных действий, собравшее более 15 тысяч жителей. В 2016 году «Царь-Пасху» представили в столице Республики Крым — Симферополе. В 2017 году местом праздника был Новочеркасск.В 2018 году производитель поднял планку рекорда еще выше, изготовив «Царь-Пасху» весом более тонны, заявившись на титул «Самой большой Пасхи в мире». На ее изготовление ушло более 670 килограммов творога, 250 кг – сахарной пудры, 118 кг – сливочного масла, 68 кг изюма и 27 кг арахиса.(Источник и фото: официальный сайт Минсельхоза РФ)...