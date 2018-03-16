Состояние придорожного сервиса раскритиковал аким СКО

На градостроительный совет вынесли вопрос о реконструкции въездных групп и придорожного сервиса. Предложения вносили акимы четырех районов — тех, по территории которых проходят трассы республиканского и международного значения — Мамлютского, Кызылжарского, Тайыншинского и М. Жумабаева.Ни одно предложение глава региона не принял. Эскизы фасадов объектов придорожного сервиса, которые представили районы, аким области не утвердил. Кумар Аксакалов не скрывал возмущения и работу акимов районов в этом направлении посчитал крайне не достаточной.«Абсолютно не то, что нужно. Очередной сарайчик построят там, ссылаясь на то, что мы утвердили. Вы должны отработать с профессиональными дизайнерами. Сооружения, которые находятся по обе стороны современной дороги, абсолютно не отвечают духу времени», — сказал аким области.Развитие придорожного сервиса обсуждали еще в июле прошлого года. Тогда К. Аксакалов жестко раскритиковал состояние этих объектов и поручил навести порядок.«Проезжаешь, везде антисанитария. Несуразные конструкции, построенные из б/у материала, с громкими названиями. Огромный пассажиропоток на Астану. Ни одного нормального пункта на дорогах. Заправочные станции перестали приводить в порядок свои территории», — отмечал аким СКО.К апрелю этого года изменилась ситуация только по пограничным переходам, где вместо вагончиков поставили отвечающие элементарным требованиям помещения. По придорожному сервису — воз и ныне там.«Это не работа. Каждый аким района тем самым показывает свой уровень. Где ваше желание быть современными? Вы не понимаете, как нужно сделать. Я лично захожу и вижу, какая там антисанитария. Мы людей приучаем к плохому. Почему вы позволяете работать таким объектам? Аким за все в ответе, что происходит на территории, которую он возглавляет», — сказал К. Аксакалов.На создание новых эскизов глава региона дал акимам районов две недели...