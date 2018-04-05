На Марс хотят отправить пчел-роботов

сегодня в 07:00Космическое агентство объявило о проекте 30 марта. Проект еще находится в начальной стадии разработки, но идея заменить роверы — медленные, громоздкие и очень дорогие — роями усыпанных датчиками, быстрых микророботов, которые покроют намного большую территорию при относительно низкой стоимости, великолепна, рассказывает портал GISMETEO.Так называемые марсианские пчелы будут достигать размеров обычного земного шмеля, а крылья роботов будут такими же, как у цикады, пишут представители НАСА. Крупнейшие особи шмелей вырастают до 4 см в длину, но американский шмель достигает лишь четверти этого размера. Крылья цикады могут достигать длины 3–6 см в зависимости от вида.Причина, по которой идея вполне возможна, — низкая гравитация на Марсе. Гравитационная тяга планеты составляет всего одну треть от земной, что является преимуществом для марсианских пчел.«Пчелы» не только составят карту марсианской поверхности, но также заберут образцы тонкого воздуха планеты в надежде найти газ метан — возможный признак жизни. Ровер НАСА «Кьюриосити» ранее обнаружил небольшое количество газа, хотя, был ли он произведен биологически, неизвестно.Роботы с машущими крыльями непопулярны на Земле, в отличие от роботов с вращающимися лопастями, например, квадрокоптеров. Но машущие крылья означают меньшее потребление энергии, что будет важно на Красной планете, где роботы должны будут регулярно возвращаться к базе, чтобы подзарядиться.Сейчас команда Алабамского университета работает над вычислительными моделями, а японская группа ученых планирует разработать и протестировать микропрототип машущего крыльями робота.(Источник: www.gismeteo.ru/news)...