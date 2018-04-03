| | Какой будет погода в Киеве на Пасху: синоптик дала прогноз
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Какой будет погода в Киеве на Пасху: синоптик дала прогноз

суббота, 07 апреля 2018, 12:59
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На праздник Пасхи в Киеве прогнозируют теплую погоду без осадков.
Об этом рассказала "Апострофу" синоптик Наталья Диденко.
Правда, по ее словам, в ночь на Пасху будет все еще прохладно, всего лишь до +5 градусов, однако также сухо. Днем же температура вырастет до 15 градусов тепла.
"В пасхальную ночь в Киеве осадков не ожидается, но будет холодно (+2-5 градусов), а днем на Пасху будет тепло (+14-15 градусов)", – рассказывает Диденко.
Подробнее о погоде на Пасхальные праздники читайте в материале "Апострофа": С каждым днем все лучше: какой будет погода на Пасху в Украине.
Кроме того, "Апостроф" сообщал также о том, как правильно готовится к Пасхе...

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