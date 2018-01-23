Появились неизвестные ранее впечатляющие видео боев сил АТО с боевиками на Донбассе

суббота, 07 апреля 2018, 12:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Интернете была опубликована компиляция видео из зоны АТО, включающая как уже широко распространенные кадры, так и новые, ранее неизвестные.Видео опубликовали на Facebook странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.Как сообщается в комментарии к видео, оно содержит уникальные кадры и фрагменты видео от бойцов учасников событий и волонтеров. Для звукового сопровождения ролика использованы три известных трека украинских исполнителей.Кроме того, авторы просят всех бойцов, волонтеров и журналистов также присоединятся к созданию фото и видео истории бригады, присылая им материалы.Съемки собственно боевых действий начинаются на видео с 1:39.Напомним, ранее "Апостроф" публиковал оперативное видео взятия в плен бойцами АТО раненого диверсанта боевиков "ДНР" под Широкино...