| | Появились неизвестные ранее впечатляющие видео боев сил АТО с боевиками на Донбассе
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Появились неизвестные ранее впечатляющие видео боев сил АТО с боевиками на Донбассе

суббота, 07 апреля 2018, 12:31
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В Интернете была опубликована компиляция видео из зоны АТО, включающая как уже широко распространенные кадры, так и новые, ранее неизвестные.
Видео опубликовали на Facebook странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Как сообщается в комментарии к видео, оно содержит уникальные кадры и фрагменты видео от бойцов учасников событий и волонтеров. Для звукового сопровождения ролика использованы три известных трека украинских исполнителей.
Кроме того, авторы просят всех бойцов, волонтеров и журналистов также присоединятся к созданию фото и видео истории бригады, присылая им материалы.
Съемки собственно боевых действий начинаются на видео с 1:39.
Напомним, ранее "Апостроф" публиковал оперативное видео взятия в плен бойцами АТО раненого диверсанта боевиков "ДНР" под Широкино...

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