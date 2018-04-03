В Киеве владельцев авто ждут очень большие штрафы за парковку в запрещенных местах

суббота, 07 апреля 2018, 12:04Поделитьсяпереглянути новину українськоюПосле вступления в силу закона об изменении правил парковки и эвакуации, который президент Петр Порошенко подписал 28 марта, власти Киева получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать машины, оставленные в местах, где запрещена парковка.Причем оставлять авто на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает его прес-служба."О парковках. Проблема действительно есть. И она достаточно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве - Паркхаус, парковки - стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно - на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", - подчеркнул Кличко и добавил, что сегодня власть не может штрафовать таких водителей-нарушителей.Он напомнил, что недавно президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и теперь власти города получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей."Наконец-то закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям - авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными", - отметил мэр.Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам автомобилей и забрать авто со штрафплощадки.К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает...