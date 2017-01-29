Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

OpelOpel AstraНемецкая компанияначала официально рассекречивать обновлённую модель: производитель опубликовал первые фотографии «посвежевшего» автомобиля. Информация об оснащение машины и дата её премьеры пока держатся в секрете.Обновлённый Opel Astra 2019 модельного годаOpelНапомним, новое поколение Opel Astra К дебютировало в 2015 году. Накануне на официальной страничке немецкого производителя в социальной сети Twitter появились первые фотографии рестайлинговой модели.Обновлённый Opel Astra 2019 модельного годаФото: OpelНикакой официальной информации про обновлённую модель Opel Astra немецкий производитель в настоящее время не предоставил. Судя по официальным фото, автомобиль получил скромные изменения дизайна. Так, у машины изменилась передняя и задняя светотехника.Обновлённый Opel Astra 2019 модельного годаФото: OpelПо неофициальным данным, официальная премьера обновлённой модели Opel Astra состоится в самое ближайшее время. Напомним, что актуальная версия автомобиля доступна в Европе с бензиновыми и дизельными моторами, объёмом от 1,0 до 1,6 литра. Мощность – от 95 до 200 лошадиных сил. Очевидно, что гамма силовых агрегатов у обновлённой модели останется прежней.Обновлённый Opel Astra 2019 модельного годаФото: OpelТакже напомним, что в настоящее время немецкая марка Opel официально не представлена на российском рынке – компания покинула РФ в 2015 году, и, пока, возвращаться не думает.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook