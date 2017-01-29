| | Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото
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Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

Opel
Opel Astra

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Немецкая компания Opel начала официально рассекречивать обновлённую модель Astra: производитель опубликовал первые фотографии «посвежевшего» автомобиля. Информация об оснащение машины и дата её премьеры пока держатся в секрете.
Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

Обновлённый Opel Astra 2019 модельного года
Opel
Напомним, новое поколение Opel Astra К дебютировало в 2015 году. Накануне на официальной страничке немецкого производителя в социальной сети Twitter появились первые фотографии рестайлинговой модели.
Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

Обновлённый Opel Astra 2019 модельного года
Фото: Opel
Никакой официальной информации про обновлённую модель Opel Astra немецкий производитель в настоящее время не предоставил. Судя по официальным фото, автомобиль получил скромные изменения дизайна. Так, у машины изменилась передняя и задняя светотехника.


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Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

Обновлённый Opel Astra 2019 модельного года
Фото: Opel
По неофициальным данным, официальная премьера обновлённой модели Opel Astra состоится в самое ближайшее время. Напомним, что актуальная версия автомобиля доступна в Европе с бензиновыми и дизельными моторами, объёмом от 1,0 до 1,6 литра. Мощность – от 95 до 200 лошадиных сил. Очевидно, что гамма силовых агрегатов у обновлённой модели останется прежней.
Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото

Обновлённый Opel Astra 2019 модельного года
Фото: Opel
Также напомним, что в настоящее время немецкая марка Opel официально не представлена на российском рынке – компания покинула РФ в 2015 году, и, пока, возвращаться не думает.
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