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Новое геймплейное видео State of Decay 2

Новое геймплейное видео State of Decay 2
State of Decay 2 выходит 18 мая для тех, кто приобретёт Ultimate Edition, и 22 мая для всех остальных.

В американском Бостоне проходит выставка PAX East 2018. Мероприятие крупное, поэтому специально для него некоторые разработчики готовят свежие материалы. Так поступила студия Undead Labs, которая представила новое геймплейное видео State of Decay 2, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на stopgame.ru.

В ролике показывают всего понемногу: выбор персонажа, строительство базы, боевую систему, окружение и прочее. Среди интересных особенностей — выживших можно назначать на роль лидеров группы (похоже, за это дают разные бонусы), зомби разрешают хватать и кидать в других зомби, а злобный толстяк вгрызётся в вашу шею и разорвёт пополам, если вы с ним не справитесь.

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State of Decay 2 выходит 18 мая для тех, кто приобретёт Ultimate Edition, и 22 мая для всех остальных. Игра включена в подписку Xbox Game Pass. Платформы — Xbox One и PC на Windows 10.

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