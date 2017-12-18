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Наука

В Crossout появилась «Королевская битва»

В Crossout появилась «Королевская битва»
Для свежего режима разработчики отгрохали новую карту — «Кровавые скалы».

Теперь Battle Royale с акцентом на технике есть не только в полумёртвой H1Z1 — в Crossout тоже появилась «Королевская битва».

Targem Games и Gaijin Entertainment попытались передать специфику популярного режима в формате боёв на бронемобилях. В начале матча 32 игрока обнаруживают себя за рулём лёгких багги без оружия. По карте разбросаны ракетницы, бензопилы, модули невидимости и другие улучшения. На машину можно установить всего пару пушек, одно оружие ближнего боя и один модуль, зато в любой момент их разрешают заменить, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на stopgame.ru.

В «Королевской битве» противнику нельзя отстрелить колёса — машина ломается только один раз, но целиком. Чтобы починиться, пока не стало слишком поздно, нужно найти на уровне ремонтные наборы — они здесь выполняют функцию аптечек. В отличие от ориентированных на пехотные бои Battle Royale, здесь боеприпасов всегда с избытком — смело палите по противнику и не оглядывайтесь на счётчик патронов!

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Для свежего режима разработчики отгрохали новую карту — «Кровавые скалы». На данный момент это самая большая территория в Crossout, превосходящая по площади среднюю локацию для PvP в 16 раз. Вместо синей зоны игроков тут ограничивает песчаная буря — если находиться в ней слишком долго, машина превратится в груду металлолома...

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