World of Warcraft: Battle for Azeroth получила дату релиза

В честь анонса точной даты релиза Blizzard Entertainment подготовила свежий трейлер.Какие-то игры приходят и уходят, а World of Warcraft, кажется, будет жить вечно. Новая волна интереса к игре поднимется 14 августа — в этот день стартует седьмое дополнение Battle for Azeroth, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на stopgame.ru.В честь анонса точной даты релиза Blizzard Entertainment подготовила свежий трейлер. Напомним, что в Battle for Azeroth появятся шесть новых рас, высадки на неизведанные острова группами по три человека, масштабные бои в PvE для 20 человек (созданные под вдохновением от классических стратегий Warcraft!), а также новые зоны для Альянса и Орды, повышенный потолок максимального уровня (до 120), подземелья, рейды и многое другое.Как сообщает PC Gamer, который побывал на мероприятии для прессы, перед релизом Battle for Azeroth для World of Warcraft выпустят подготовительное обновление. Оно свяжет вместе события Legion и Battle for Azeroth, а также послужит прологом к свежему дополнению. Альянсу предложат заново захватить Подгород, а Орде — сравнять с землёй Тельдрассил....