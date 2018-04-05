| | Капитан "Шахтера" получил предложение возглавить украинский клуб
Спорт

Капитан "Шахтера" получил предложение возглавить украинский клуб

суббота, 07 апреля 2018, 13:42
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Дисквалифицированный за употребление допинга капитан "Шахтера" Дарио Срна может занять должность главного тренера киевского "Арсенала", который представляет Первую лигу.
Как сообщает "Спортивка", вероятность такого назначения очень велика.
Интересно, что киевский клуб частично финансируется бизнес-структурами президента "Шахтера" Рината Ахметова. Президентом "Арсенала" является соотечественник Срны хорват Ивица Пирич.
Соглашение хорвата с "Шахтером" истекает 30 июня 2018 года. Пока стороны не сообщали о продлении сотрудничества.
"Арсенал" является лидером турнирной таблицы Первой лиги, являясь главным претендентом на выход в Премьер-лигу.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для капитана "Шахтера" Дарио Срны от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) за использование запрещенных веществ...

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