Верес - Шахтер Видео онлайн трансляция матча

суббота, 07 апреля 2018, 13:30Поделитьсяпереглянути новину українською7 апреля состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги между "Вересом" и "Шахтером". Встреча пройдет на "Арене Львов" во Львове.Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча "Верес" - "Шахтер". Начало встречи запланировано на 14.00.Напомним, "Шахтер" лидирует в чемпионате, набрав после 25 туров 60 очков. У "Вереса" - 33 очка и пятая позиция в турнирной таблице.В рамках первого этапа чемпионата "Шахтеру" дважды удалось обыграть "Верес" - 2:1 на выезде и 2:0 на своем поле. Кроме того, в этом сезоне "горняки" разгромили "Верес" в четвертьфинале Кубка Украины - 4:0.Букмекеры не сомневаются в том, что "Шахтер" обыграет "Верес" на выезде. Коэффициент на победу хозяев поля - 12,00, на ничью - 5,60, а на победу "горняков" - 1,20.Также смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию матча "Динамо" - "Заря"...