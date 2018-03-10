Динамо - Заря - 1:0 Видео онлайн-трансляция матча/В Киеве состоится центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги

суббота, 7 апреля 2018, 13:19Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: ФК Динамо Киев7 апреля в Киеве состоится матч украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Зарей". Встреча пройдет на "Олимпийском" в Киеве.Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча "Динамо" - "Заря".Начало встречи - в 14.00.Напомним, "Динамо" располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на второй строчке (54 очка), тогда как "Заря" идет четвертой (37 очков).В текущем сезоне "Заря" и "Динамо" сыграли вничью в рамках первого круга УПЛ (4:4), а во втором круге киевляне одержали победу со счетом 3:2."Динамо" - "Заря"...