| | Динамо - Заря - 1:0 Видео онлайн-трансляция матча/В Киеве состоится центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги
Спорт

Динамо - Заря - 1:0 Видео онлайн-трансляция матча/В Киеве состоится центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги

суббота, 7 апреля 2018, 13:19
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Динамо - Заря - 1:0 Видео онлайн-трансляция матча/В Киеве состоится центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги

Фото: ФК Динамо Киев
7 апреля в Киеве состоится матч украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Зарей". Встреча пройдет на "Олимпийском" в Киеве.
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча "Динамо" - "Заря".
Начало встречи - в 14.00.
Напомним, "Динамо" располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на второй строчке (54 очка), тогда как "Заря" идет четвертой (37 очков).
В текущем сезоне "Заря" и "Динамо" сыграли вничью в рамках первого круга УПЛ (4:4), а во втором круге киевляне одержали победу со счетом 3:2.
"Динамо" - "Заря"...

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