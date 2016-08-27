| | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча/Лидер АПЛ может оформить чемпионство в 33 туре
Спорт

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча/Лидер АПЛ может оформить чемпионство в 33 туре

суббота, 7 апреля 2018, 12:00
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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча/Лидер АПЛ может оформить чемпионство в 33 туре

Фото: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (официальный сайт АПЛ)
Седьмого апреля пройдет матч 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". Начало встречи - в 19.30.
В случае победы в этой встрече "Манчестер Сити" гарантирует себе чемпионский титул. В первом круге "Сити" переиграл "Юнайтед" со счетом 2:1 благодаря голам Давида Сильвы и Николаса Отаменди. У "МЮ" единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда.
Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" в последний раз побеждал в дерби больше двух лет назад. 20 марта 2016 года "дьяволы" победили "горожан" (1:0).
В данный момент "МЮ" занимает второе место в АПЛ, но всего на два очка опережает "Ливерпуль".
Букмекеры делают ставку на "Манчестер Сити". Котировки на его победу составляют 1.90. Победа "МЮ" оценивается в 4.10. Ничейный результат - 3.75...

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