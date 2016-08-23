| | В Норвегии звук сирены перепутали с сигналом о начале войны с Россией
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В Норвегии звук сирены перепутали с сигналом о начале войны с Россией

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