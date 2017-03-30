Еврокомиссия отказалась поддерживать "Северный поток-2"

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Дерипаску рассмешили новые антироссийские санкции США
В США на торги выставят секретную карту президента Кеннеди
В Италии запретили Telegram-канал по причине пропаганды ИГ*
В Японии впервые со времён Второй мировой войны появилась морская пехота
Путин назначил трёх судей в Воронеже
Экономика
Удар ниже листинга - США включают максимально жесткий санкционный режим
Эксперты прогнозируют подорожание шоколада
Нацбюро статистики Молдовы уточнило данные: Цены выросли меньше, чем было заявлено
Состояние придорожного сервиса раскритиковал аким СКО
Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана
События
Индиец три года хранил труп своей матери дома в холодильнике ради ее пенсии
Павел Дуров прокомментировал сообщения о получении им гражданства Британии
В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля
В Приволжье голый мужчина катил шину по автотрассе
В России активистов оштрафовали за надпись на снегу (ФОТО)
Социум
Пасха 2018: праздничный декор поможет создать удивительную и уютную атмосферу
Когда пересаживать комнатные цветы: лунный календарь растений на апрель 2018 года
Киты всегда поют оригинальные мелодии каждая из которых отличается друг от друга – ученые
Дельфины и 25 фактов о них: самые интересные открытия ученых о водных млекопитающих
Список опытного туриста: Топ-10 самых красивых стран в мире
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча/Лидер АПЛ может оформить чемпионство в 33 туре
Динамо - Заря - 1:0 Видео онлайн-трансляция матча/В Киеве состоится центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги
Верес - Шахтер Видео онлайн трансляция матча
Капитан "Шахтера" получил предложение возглавить украинский клуб
Самой сексуальной болельщицей «Ювентуса» стала внучка экс-президента Албании
Шоу-Биз
Аглая Тарасова рассталась с сербом Милошем Биковичем
Ярмольник в ужасе от бесчеловечного высказывания Малышевой
ЧМ по футболу начался со светской хроники
Сын Жанны Фриске растет очень слабым
Джамала поделилась первой фотографией после родов
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Британский синий НЛО оказался светом от прожектора
«Роскосмос» и США работают над общей миссией к Венере
Учёные выяснили, как секс влияет на наш мозг
В Перу археологи нашли очередные древние геоглифы на плато Наска
Учёные изучили влияние диетических добавок на организм здорового человека
Авто
Озвучены цены нового Volkswagen Touareg
Обновлённая Opel Astra: первые официальные фото
«АвтоВАЗ» добавил внедорожнику LADA 4х4 камуфляжную окраску
В России доступен особый кроссовер Chery Tiggo 3 Limited
Электрический седан Mercedes S-Class дебютирует в 2020 году
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Индиец три года хранил труп своей матери дома в холодильнике ради ее пенсии
События
Сегодня, 15:22
Павел Дуров прокомментировал сообщения о получении им гражданства Британии
События
Сегодня, 15:22
В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля
События
Сегодня, 15:22
В Приволжье голый мужчина катил шину по автотрассе
События
Сегодня, 15:22
В России активистов оштрафовали за надпись на снегу (ФОТО)
События
Сегодня, 15:21
Киевские Ведомости
|
События
| Еврокомиссия отказалась поддерживать "Северный поток-2"
События
Еврокомиссия отказалась поддерживать "Северный поток-2"
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-03/kvedomosti.com_evrokomissiya-prizvala-evrosoyuz-podderzhat-severnyy-potok-2_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Еврокомиссия призвала Евросоюз поддержать "Северный поток-2"
30-03-2017, 02:17
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по Северному потоку-2 ...
11-06-2017, 19:56
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/dombrovskis-severnyy-potok-2-budet-proveryat-evrokomissiya_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Домбровскис: Северный поток 2 будет проверять Еврокомиссия
7-11-2015, 11:01
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/es-otkazalsya-finansirovat-severnyy-potok-2_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ЕС отказался финансировать Северный поток-2
25-11-2015, 11:13
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/severnyy-potok-2-ugrozhaet-energeticheskoy-bezopasnosti-evropy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
“Северный поток-2” угрожает энергетической безопасности Европы
17-12-2015, 11:13
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Украина потребовала согласования проекта Северный поток 2 - Русская планета
19-08-2016, 14:01
Читать
События
Сегодня, 15:21
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/4.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/4.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
Написать на e-mail