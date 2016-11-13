| | Медведь-нелегал сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию (ФОТО)
События

Медведь-нелегал сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию (ФОТО)

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