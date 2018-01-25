| | В России активистов оштрафовали за надпись на снегу (ФОТО)
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В России активистов оштрафовали за надпись на снегу (ФОТО)

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