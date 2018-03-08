| | Неизвестные открыли шлюз дамбы на реке Айдар: сотням домов грозит затопление
Социум

Неизвестные открыли шлюз дамбы на реке Айдар: сотням домов грозит затопление

Еще по теме

Киеву грозит глобальное затопление

Киеву грозит глобальное затопление

8-03-2018, 10:12
Читать
В Адыгее из-за прорыва дамбы объявлен режим ЧС

В Адыгее из-за прорыва дамбы объявлен режим ЧС

26-05-2017, 21:45
Читать
США грозит глобальное затопление, - ученые

США грозит глобальное затопление, - ученые

28-04-2017, 04:05
Читать
Срочная эвакуация жителей Атбасара началась из-за прорыва шлюза на дамбе

Срочная эвакуация жителей Атбасара началась из-за прорыва шлюза на дамбе

15-04-2017, 21:36
Читать
Европе грозит глобальное затопление, - ученые

Европе грозит глобальное затопление, - ученые

28-03-2017, 03:09
Читать
Нидерландам грозит затопление

Нидерландам грозит затопление

3-06-2016, 19:39
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail