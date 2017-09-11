| | Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу
Социум

Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу

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