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Результаты выборов в Переяславском районе
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ОЗХО: Лондон поспешил обвинить РФ в покушении на Скрипаля
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В Одессе завершился отопительный сезон
В Украине ожидается повышение пенсионного возраста
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ГПУ выявила злоупотреблений в аэропорту "Борисполь" на 47 млн гривен
События
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Социум
Руководство Минпромторга России высоко оценило вклад Ассоциации «Росспецмаш» в продвижение российской техники
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