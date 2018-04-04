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Экономика

В Украине ожидается повышение пенсионного возраста

В Украине ожидается повышение пенсионного возраста
Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста.

Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

«По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — министр.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Кроме того, Рева напомнил, что Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже», — подчеркнул Рева.

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Напомним, 3 октября, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию.

Ранее Рева заявлял, что страховой стаж в размере 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты...

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