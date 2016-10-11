В Одессе завершился отопительный сезон

В Одессе, согласно соответствующему распоряжению, 6 апреля по всему городу отключили отопление. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Кроме того, руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем и начать их плановый ремонт, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Напомним, в Запорожье 5 апреля по всему городу отключили отопление в связи с окончанием отопительного сезона 2017/2018 годов.
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А в Харьковской области полностью отключат отопление 10 апреля. Соответствующее распоряжение об окончании отопительного сезона подписала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная...