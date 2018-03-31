| | Учёные: Наблюдая за перелётами птиц, можно спасти их на ветровых турбинах
Наука

Учёные: Наблюдая за перелётами птиц, можно спасти их на ветровых турбинах

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