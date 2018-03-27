| | В Ярославле студент изобрел сверхпрочный асфальт из мусора
Наука

В Ярославле студент изобрел сверхпрочный асфальт из мусора

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