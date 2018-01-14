| | Уфологи рассмотрели возле Солнца загадочное НЛО в форме ангела
Наука

Уфологи рассмотрели возле Солнца загадочное НЛО в форме ангела

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