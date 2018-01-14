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Киевские Ведомости
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Наука
| Уфологи рассмотрели возле Солнца загадочное НЛО в форме ангела
Наука
Уфологи рассмотрели возле Солнца загадочное НЛО в форме ангела
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