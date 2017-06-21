| | Хокинг предрекал возможность получения на других планетах ценных сокровищ
Наука

Хокинг предрекал возможность получения на других планетах ценных сокровищ

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