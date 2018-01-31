| | «Суровые будни Челябинска»: Прохожие вручную вытащили провалившийся в яму ВАЗ
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«Суровые будни Челябинска»: Прохожие вручную вытащили провалившийся в яму ВАЗ

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