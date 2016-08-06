Бывшие участники начали разглашать тайны проекта

Выгнанный с позором Антон Шоки уже выкладывает в соцсетях переписки с бывшим начальством, ему нечего терять, и никто его не остановит. Скоро и другие бывшие «хомяки» поймут, что открывая чужие тайны они смогут увеличить число подписчиков. И понесётся! Все, кто не заключил договор и не получил зарплату, будут придумывать пикантные слухи и сплетни, а кто хорошо зарабатывал, но ушёл, найдут лазейку, чтобы откровенничать и привлекать подписчиков. Представляете как изменится жизнь участников Дом 2? Когда зрители будут знать о них больше, чем показывают по телевизору?
Скоро Марина Африкантова покинет проект, и тогда её мама Татьяна Владимировна Африкантова перестанет молчать. Она и раньше рассказывала новости раньше эфиров, в своём перископе, но потом Маринку оштрафовали, и её мама временно перестала «сливать» информацию своим подписчикам. Но она уже привыкла к вниманию к своей персоне и не может жить без медийной славы. Может, поэтому Марину так долго держат на Дом 2? И Марго Овсянникову не хотят выгонять именно по причине её осведомлённости о тайных делах организаторов проекта? Кто следующий из бывших участников начнёт говорить, как Дарья Лымарь?
[Автор: Макс Полянский]...