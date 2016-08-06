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Шоу-Биз и культура

Бывшие участники начали разглашать тайны проекта

Шила в мешке не утаишь, поэтому рано или поздно гробовому молчанию, окружающему жизнь телестройки, будет положен конец. Зрители узнают тайны Дом 2! А бывшие участники смело смогут подавать в суд на руководство проекта за нарушение прав человека. Это стало ясно из поведения бывшей участницы Дарьи Лымарь, которая в прямом эфире рассказывает правду о событиях, свидетелями которых была во время своего нахождения на проекте. Даша уже многое объяснила и продолжает удивлять своими откровениями о некоторых героях, находящихся сейчас в «периметре» съёмочной площадки.

Выгнанный с позором Антон Шоки уже выкладывает в соцсетях переписки с бывшим начальством, ему нечего терять, и никто его не остановит. Скоро и другие бывшие «хомяки» поймут, что открывая чужие тайны они смогут увеличить число подписчиков. И понесётся! Все, кто не заключил договор и не получил зарплату, будут придумывать пикантные слухи и сплетни, а кто хорошо зарабатывал, но ушёл, найдут лазейку, чтобы откровенничать и привлекать подписчиков. Представляете как изменится жизнь участников Дом 2? Когда зрители будут знать о них больше, чем показывают по телевизору?
Бывшие участники начали разглашать тайны проекта

Скоро Марина Африкантова покинет проект, и тогда её мама Татьяна Владимировна Африкантова перестанет молчать. Она и раньше рассказывала новости раньше эфиров, в своём перископе, но потом Маринку оштрафовали, и её мама временно перестала «сливать» информацию своим подписчикам. Но она уже привыкла к вниманию к своей персоне и не может жить без медийной славы. Может, поэтому Марину так долго держат на Дом 2? И Марго Овсянникову не хотят выгонять именно по причине её осведомлённости о тайных делах организаторов проекта? Кто следующий из бывших участников начнёт говорить, как Дарья Лымарь?
[Автор: Макс Полянский]...

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