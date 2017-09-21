Зрители не могут понять, что чувствует Марина Африкантова на самом деле

Попалась, Африкантова! Не видать теперь тебе дубайских уколов красоты? как своих ушей. Потому как ты теперь раб лампы, которая в руки Роману Капаклы попала, будет он желания загадывать, а ты исполняй! Вам понравилось, как Марина Африкантова лошадью по поляне скачет? Или в костюме белого медведя отбирает славу у Саши Черно в костюме бурого мишки? Или у Сашки это не костюм? А ведь это только цветочки, Капаклы серьёзно настроен забить Африкантову под плинтус, и чтобы не отсвечивала оттуда звёздными лучами. Только разве её такие уроки чему-нибудь научат?Осмелел парень, возмужал, буром прёт, запрещает Маринке с дебоширкой Леной Хроминой дружить. Раньше с Машей Кохно запрещал в одной компании по кабакам гулять, а теперь вот Хромина под горячую руку подвернулась. Лишь бы что-то запретить. Как компенсацию за то, что он для Марины Африкантовой — пустое место, когда ей нужно уехать по своим делам или отлучиться в другую страну. Понимает ли парень, что он только очередной проектный партнёр для Макоши, которой нужно и в эфирах появляться, и в конкурсе участвовать, и призы получать с премиальными? А в реальной её жизни ему места нет. Хотелось бы ошибаться.На днях уже писали, что отец Марины Африкантовой лежит в больнице, а девушка его не навещает. «Дом 2» дороже всего, даже семьи? Или это Татьяна Владимировна Африкантова перетягивает внимание поклонников реалити-шоу на себя, потому что все увлечены сериалом «Роды Рапунцель»? Лену Хромину Марина не бросила и общаться с девушкой не перестала, разве она смогла бы не навестить отца? Просто не хочет об этом говорить в эфире и соцсетях. Не пиарится в отличие от матери на больном человеке. Это даёт надежду, что Марина Африкантова не такая, как пишут многие телезрители — холодная, расчётливая, неживая и лицемерная. Сумеем ли мы когда-нибудь до конца разгадать, что чувствует эта женщина?