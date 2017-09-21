| | Зрители не могут понять, что чувствует Марина Африкантова на самом деле
Шоу-Биз и культура

Зрители не могут понять, что чувствует Марина Африкантова на самом деле

Попалась, Африкантова! Не видать теперь тебе дубайских уколов красоты? как своих ушей. Потому как ты теперь раб лампы, которая в руки Роману Капаклы попала, будет он желания загадывать, а ты исполняй! Вам понравилось, как Марина Африкантова лошадью по поляне скачет? Или в костюме белого медведя отбирает славу у Саши Черно в костюме бурого мишки? Или у Сашки это не костюм? А ведь это только цветочки, Капаклы серьёзно настроен забить Африкантову под плинтус, и чтобы не отсвечивала оттуда звёздными лучами. Только разве её такие уроки чему-нибудь научат?
Осмелел парень, возмужал, буром прёт, запрещает Маринке с дебоширкой Леной Хроминой дружить. Раньше с Машей Кохно запрещал в одной компании по кабакам гулять, а теперь вот Хромина под горячую руку подвернулась. Лишь бы что-то запретить. Как компенсацию за то, что он для Марины Африкантовой — пустое место, когда ей нужно уехать по своим делам или отлучиться в другую страну. Понимает ли парень, что он только очередной проектный партнёр для Макоши, которой нужно и в эфирах появляться, и в конкурсе участвовать, и призы получать с премиальными? А в реальной её жизни ему места нет. Хотелось бы ошибаться.
Зрители не могут понять, что чувствует Марина Африкантова на самом деле

На днях уже писали, что отец Марины Африкантовой лежит в больнице, а девушка его не навещает. «Дом 2» дороже всего, даже семьи? Или это Татьяна Владимировна Африкантова перетягивает внимание поклонников реалити-шоу на себя, потому что все увлечены сериалом «Роды Рапунцель»? Лену Хромину Марина не бросила и общаться с девушкой не перестала, разве она смогла бы не навестить отца? Просто не хочет об этом говорить в эфире и соцсетях. Не пиарится в отличие от матери на больном человеке. Это даёт надежду, что Марина Африкантова не такая, как пишут многие телезрители — холодная, расчётливая, неживая и лицемерная. Сумеем ли мы когда-нибудь до конца разгадать, что чувствует эта женщина?
[Автор: Шпилька]...

Еще по теме

Нашли кому пристроить Капаклы?

Нашли кому пристроить Капаклы?

21-09-2017, 11:50
Читать
Африкантова в капкан попала?!

Африкантова в капкан попала?!

20-01-2018, 16:15
Читать
Рома Капаклы променяет Марину Африкантову на Машу Кохно?

Рома Капаклы променяет Марину Африкантову на Машу Кохно?

21-09-2017, 18:10
Читать
«Дом-2»: Марина Африкантова замучила Романа Капаклы придирками

«Дом-2»: Марина Африкантова замучила Романа Капаклы придирками

2-02-2018, 02:40
Читать
Новая ведущая Марина Африкантова?

Новая ведущая Марина Африкантова?

15-01-2018, 23:30
Читать
Африкантова в очередной раз «облажалась»?

Африкантова в очередной раз «облажалась»?

15-09-2017, 15:30
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail