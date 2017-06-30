| | Зрители отметили, насколько ухудшился внешний вид Захара Саленко после ухода из «Дома 2»
Шоу-Биз и культура

Зрители отметили, насколько ухудшился внешний вид Захара Саленко после ухода из «Дома 2»

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