| | Саша Черно больна или беременна?
Шоу-Биз и культура

Саша Черно больна или беременна?

Черно беременна или опять создаёт искусственный ажиотаж вокруг своей пары с Оганесяном? Давайте сразу перечислим симптомы неожиданной Сашиной болезни. Сильно поправилась, но на диете сидеть отказывается и ест сладкое за занавеской. По непонятным причинам повышается температура, но Саша Черно не чувствует (или так говорит) горячки. Перестала краситься и «забила» на внешний вид. Сашу Черно познакомили с мамой, хотя, раньше Иосиф Оганесян был категорически против. Иосиф Оганесян стал более внимательным и приносит Саше «подозрительные» препараты, название которых, естественно, не произносят вслух. Александра стала очень сентиментальной, как выразился Йося, что резануло слух. Фриканутая парочка постоянно говорит о детях, что наводит ужас.

Достаточно? Или поверим словам ведущей Ксении Бородиной, которая говорит, что Александра Черно бредит из-за высокой температуры? Не переживайте, поклонники Сашеньки, с ней всё хорошо, она ещё нас всех переживёт с такой энергетической подпиткой. Правда, её увезли по скорой, но истинную причину госпитализации мы не узнаем.

Саша Черно больна или беременна?

Если Саша Черно беременна, то нас ждут ужасающие последствия. Наступит апокалипсис «Дом 2». В одном периметре будут находиться семья Дмитренко с малышкой, которой срочно нужны эфиры, и Саша Черно, заедающая финики сырой рыбой и мозгом Иосифа Оганесяна. Скорейшего выздоровления тебе, Саша Черно! Как вам такой поворот сюжета?
[Автор: Макс Полянский]...

Еще по теме

Оганесян получил подзатыльник от Черно!

Оганесян получил подзатыльник от Черно!

15-06-2017, 09:15
Читать
Саша Черно все-таки беременна от Иосифа Оганесяна?

Саша Черно все-таки беременна от Иосифа Оганесяна?

28-12-2017, 11:06
Читать
Саша Черно отказалась выполнить требования!

Саша Черно отказалась выполнить требования!

22-04-2017, 19:00
Читать
Новый «бзик» Черно

Новый «бзик» Черно

4-11-2017, 09:21
Читать
Почему «сорвалась» Саша Черно?!

Почему «сорвалась» Саша Черно?!

21-07-2017, 19:31
Читать
Саша Черно и Иосиф Оганесян хотят быть вместе

Саша Черно и Иосиф Оганесян хотят быть вместе

10-05-2017, 23:15
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail