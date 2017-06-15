Саша Черно больна или беременна?

Черно беременна или опять создаёт искусственный ажиотаж вокруг своей пары с Оганесяном? Давайте сразу перечислим симптомы неожиданной Сашиной болезни. Сильно поправилась, но на диете сидеть отказывается и ест сладкое за занавеской. По непонятным причинам повышается температура, но Саша Черно не чувствует (или так говорит) горячки. Перестала краситься и «забила» на внешний вид. Сашу Черно познакомили с мамой, хотя, раньше Иосиф Оганесян был категорически против. Иосиф Оганесян стал более внимательным и приносит Саше «подозрительные» препараты, название которых, естественно, не произносят вслух. Александра стала очень сентиментальной, как выразился Йося, что резануло слух. Фриканутая парочка постоянно говорит о детях, что наводит ужас.Достаточно? Или поверим словам ведущей Ксении Бородиной, которая говорит, что Александра Черно бредит из-за высокой температуры? Не переживайте, поклонники Сашеньки, с ней всё хорошо, она ещё нас всех переживёт с такой энергетической подпиткой. Правда, её увезли по скорой, но истинную причину госпитализации мы не узнаем.Если Саша Черно беременна, то нас ждут ужасающие последствия. Наступит апокалипсис «Дом 2». В одном периметре будут находиться семья Дмитренко с малышкой, которой срочно нужны эфиры, и Саша Черно, заедающая финики сырой рыбой и мозгом Иосифа Оганесяна. Скорейшего выздоровления тебе, Саша Черно! Как вам такой поворот сюжета?