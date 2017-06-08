Лере Голд лучше покинуть проект сейчас, пока ее не опозорили

Как известно, «Дом 2» не жалует тех, кто пытается (пусть и не нарочно!) обмануть его. Сам он с удовольствием обманывает подопечных (особенно на деньги, если верить откровениям участников), но в свой адрес подобного не терпит. Однако такие истории все же случаются. Причем чаще всего на Острове любви.Дело в том, что билеты на Сейшелы стоят довольно дорого. И руководство, отправляя туда участников, должно быть уверено, что они задержатся надолго и будут-таки делать шоу. Обычно так и бывает. Долгожителями острова в разное время были Лера Фрост, Майя Донцова с Алексеем Купиным и другие. Сейчас вот временные рекорды бьет Саша Шева. Но, поскольку на Сейшелы чаще засылают новичков, иногда случаются промашки. Новички довольно быстро понимают, во что вляпались, отказываются играть те роли, которые им навязывают, и начинают проситься назад в Россию. Везет не всем. Кого-то отпускают с миром, но чаще все же устраивают «сладкую жизнь» напоследок. Эфиры делают по принципу – с поганой овцы хоть шерсти клок. Получается довольно топорно. Например, как в случае с бывшей участницей из Ростова-на-Дону, которую сначала обвинили в воровстве, а потом якобы «выгнали» с позором. Однако примеры так называемого «воровства» были столь неубедительными, свидетели столь ненадежными, а радость изгнанницы столь искренней, что поверил во все это разве что ребенок.На днях стало известно еще об одной жертве «сейшельского заключения». Ею оказалась юная Лера Голд. Девушка давно уже начала проситься домой. Еще с тех пор, как в пару к ней приставили одиозного Артема Сороку. Этот исполнительный труженик эфиров делал все, что от него требовали, невзирая на то, кто перед ним: равный соперник или слабая девочка. Он изводил бедную девочку своими шутками, песнями и прочими «ухаживаниями». А когда она посмела первый раз попроситься домой, ее наказали: посадили с ненавистным кавалером в «карцер» в воспитательных целях. И вот тогда измученная красавица решила добиться своего и переиграть проект и его руководителей. Она включила полный игнор не только к Сороке, как советовали ведущие, а ко всему, что происходит на Острове любви. Переиграла юная девчонка опытных «кукловодов» проекта! Ее не было ни видно, ни слышно. Сидела и молчала с отсутствующим выражением лица. И вот вчера бедняжку все же решили отпустить на поляну. И, что особенно важно, без причитающейся порции позора, хотя бы в виде «черной метки». Леру не прогоняют и не дают время «исправиться», как Давиду Анташвили, например, а просто отправляют «по просьбе». Странно, не правда ли?!Вот я и думаю, может, красавице приготовили прощальный «фейерверк» на поляне? Может, сценарий унижения все-таки будет сыгран? Может, дотянут красавицу до заветной цифры в 100 дней, помашут денежками перед носом, а за день-два до конца срока обольют изрядно порцией помоев и отпустят без выходного пособия. Подобная практика уже случалась не раз. Не думаю, что сейчас обойдется.Словом, мой совет Лере: не раздумывай, оставаться или нет! Уходи сейчас! Не проектный ты человек. Да и не позволят тебе хитрые дяди-орги переиграть их вторично! И не простят они тебе того, что они из эфира вырезали, а ты опубликовала в Сети. Цитирую: «Когда я шла на проект, я просто такого не ожидала, и не знала, как все устроено внутри, просто не понимала, куда я иду. Тут слишком мало искренности, очень много негатива, грязи и конфликтов, а я человек не конфликтный и находиться тут не хочу Если ты не любишь ругаться, тут делать нечего!»