| | Ольга Гажиенко не намерена терпеть чужое хамство
Шоу-Биз и культура

Ольга Гажиенко не намерена терпеть чужое хамство

Моя доброта заканчивается там, где ваша наглость переступает границу. Запомните это. И нечего удивляться, когда вам вдруг ответили в том же русле. Если человек публичный, это не значит, что он должен терпеть чужое хамство. И еще несколько моментов.

1. Фраза «не обращай внимания» раздражает. Это не возможно. Все мы живые люди. Бывает разное настроение. Иногда хочется и ответить. 2. Ну ты же публичный человек, терпи! А какого, собственно, я должна терпеть? Не терплю и отправляю в бан. Мне нервотрёпка здесь не нужна. 3. Зачем так реагировать? Как хочу, так и реагирую. Моё полное право. 4. Ты ж такая добрая, что так грубо отвечаешь? Возвращаемся к первому предложению поста: «Моя доброта заканчивается там, где ваша наглость переступает границу».

Ольга Гажиенко не намерена терпеть чужое хамство

Ну и на последок. Мне очень жаль, что чувство такта стало таким редким качеством. Особенно в соцсетях все такие смелые. Я конечно не могу всех перевоспитать. Если родители не постарались, куда там мне. Но иногда так хочется достучаться до людей. Так многие клеймят героев реалити, а сами ведут себя в сто раз хуже!
Своё отражение в зеркале давно позабыли, все смотрят какие все вокруг не такие. И тыкают людей их якобы недостатками! Обратите внимание каждый на себя! И пусть вас не волнуют так сильно посторонние люди!
[Автор: Ольга Гажиенко]...

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