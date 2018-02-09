Настя Лисова уже многое успела сделать в жизни

Задумалась. Ведь все в моей жизни происходит вовремя. К своим 27 годам столько всего сделала, где я только не отучилась, каких только образований не получила в поисках себя, отгуляла своё по дискотекам и всяким тусовкам до сыта, и настрадалась от мудаков тоже (как же без этого). После всего этого багажа теперь просто хочется жить и наслаждаться своей семьёй, мужем, ребенком, да жизнью в целом. Не хочется лишней суеты, лишних ненужных интриг, разговоров.Ведь все, что происходит в нашей жизни, мы сами притягиваем. Не просто так, а для того чтобы получить опыт, сделать выводы, научиться чему-то и наконец-то найти своё место в этой жизни, где ты будешь чувствовать себя в полной гармонии с самим собой и окружающим тебя миром.Профессия конечно играет не маловажную роль. Столько я всего перепробовала после окончания ВУЗа, мама дорогая. Курсы визажиста, стилиста, имиджмейкера, фитнес инструктора. Весело было конечно. Но самое достойное и самое интересное из всего того, что я закончила это крайнее мое образование - Школа Телевидения Останкино. Училась Я там 1 год, тааак было интересно, там были такие крутые преподаватели именно практики, именно из тех сфер, которым обучали. Например актёрскому Мастерству обучает действующая актриса. Прям скучаю по этому времени, если честно. Кому интересно направление Телевидения прям всем советую туда пойти учиться. Новая группа, если что стартует 18 Апреля. Занятия будут проходить по вечерам в 19:00 3 раза в неделю.Так вот, к чему я все веду. Я родила в 27 лет и для меня это идеальный возраст получился, потому что все успела, все сделала, и сейчас наслаждаюсь всецело всем, что происходит. Раньше была не готова совсем. А вы во сколько Родили? Считаете, что вовремя?