Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской

Я, например, очень меняюсь, и Настя это замечает. Делаю то, что нравится ей и убираю свои косяки. У нас даже есть три пункта: 1) я не имею права устраивать свои грязные танцы на публике; 2) я должен ей давать уверенность, что никакая посторонняя девушка меня из отношений не уведет; 3) я должен наладить близкое общение с ее мамой, потому что Настя из-за этого обижалась, паниковала и ругалась. Так что буду исправляться. Мы конечно ссоримся очень часто из-за мелочей, но все же стараемся менять отношение друг к другу. Поэтому комнату мы будем отвоевывать.
[Автор: Алексей Кудряшов]
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