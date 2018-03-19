| | Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской
Шоу-Биз и культура

Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской

Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской
Я очень хочу, чтобы мы с Настей отстояли эту комнату. Буду лезть из кожи вон, чтобы все у нас получилось, чтобы нас не выселили. Потому что я считаю, что наша пара достойней, чем пара Давида и Вики. У нас ситуации очень похожи, потому что в обоих отношениях больше инициатива идет от девушки, но у нас уже все наладилось. Мы идем к компромиссу, чтобы быть вместе.
Я, например, очень меняюсь, и Настя это замечает. Делаю то, что нравится ей и убираю свои косяки. У нас даже есть три пункта: 1) я не имею права устраивать свои грязные танцы на публике; 2) я должен ей давать уверенность, что никакая посторонняя девушка меня из отношений не уведет; 3) я должен наладить близкое общение с ее мамой, потому что Настя из-за этого обижалась, паниковала и ругалась. Так что буду исправляться. Мы конечно ссоримся очень часто из-за мелочей, но все же стараемся менять отношение друг к другу. Поэтому комнату мы будем отвоевывать.
[Автор: Алексей Кудряшов]
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