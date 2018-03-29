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Шоу-Биз и культура

Лене Хроминой тяжело было пережить «Разбор»

Лене Хроминой тяжело было пережить «Разбор»
Был разбор, на котором рассказывали о том, что я не умею дружить с коллективом, плохо отношусь к людям и т д… Выставляли меня больной, никчемной и отвратительной. Но самое плохое, что было на этом разборе – это был звонок Сэму. Его я никак не ожидала увидеть, тем более разговаривать с ним. Я была готова ко всем нападениям, кроме того, что мне скажет он. Потому что я действительно чувствую вину за то, что он ушел, хотя для меня странно, когда мужчина не имеет ответственности за свои ошибки и перекладывает вину на женщину. На самом деле Сэм ушел не из-за меня, а из-за того, что он поднимает руку на девушек. Он ушел из-за своих поступков, но я все равно виню себя, потому что я явилась катализатором. В общем, очень тяжелый разбор. Слава богу, что в конце меня поддержали эксперты, а также Сережа Зверев подарил мне корону и сказал, что я очень красивая. Я приняла этот комплимент, и мне было очень приятно. Высказывались все очень негативно, но я знаю, что у меня здесь есть друзья. Конечно их не так много, но я точно знаю, что могу им доверять.
[Автор: Елена Хромина]
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