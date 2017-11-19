Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В киевской маршрутке скальпировали пассажира
В Киевской области боец ВСУ издевался над пенсионеркой, выбивая долг ее внука
В Киеве артисты и чиновники слепили паски для военнослужащих на Донбассе
В Киеве боец из АТО "заминировал" кинотеатр и оставил свои контактные данные
На въезде в Киев установили фигуру князя Владимира
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
МИД Великобритании получил просьбу российского посла и пообещал ее рассмотреть
История с блокированием интеграции Украины в ЕС и НАТО: названы важные нюансы
Провокации боевиков на Донбассе: Волкер выдвинул требование России
Саакашвили: Пока нахожусь в Нидерландах, буду работать лектором
У бывшего главы Зимбабве похитили 126 компьютеров
Экономика
РРєСЃРїРµСЂС‚: Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РіР°Р· РІР°Р¶РЅС‹Р№ СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёС‡РµСЃРєРёР№ РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє РґР»СЏ Р•РІСЂРѕРїС‹
РђСѓРєС†РёРѕРЅ РЅР°Р·РІР°Р» РїРѕР±РµРґРёС‚РµР»СЏ С‚РѕСЂРіРѕРІ Р·Р° СЃР°СЂР°С‚РѕРІСЃРєРёР№ СѓС‡Р°СЃС‚РѕРє РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹
Жителям Оренбурга придётся платить больше за детский сад
В Москве ограничат движение возле храмов
Эксперт: Российский газ является важным источником энергии для Европы
События
Саакашвили стал лектором в Нидерландах
Посольство России в Британии срочно запросило встречу с Борисом Джонсоном
В Германии автомобиль протаранил толпу людей
В Польше авиаперевозчики будут собирать для спецслужб все данные о пассажирах
Вышедший под залог Пучдемон решил остаться в Германии
Социум
Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются
Саудовская Аравия построит самую мощную электростанцию на Земле
Как в разных странах отмечают Пасху и какие традиции соблюдают
Fujifilm прекращает продажи чёрно-белой фотоплёнки и фотобумаги
Перед Пасхой в Одессе нашли впечатляющий арсенал оружия: опубликованы фото
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Генуэзское дерби завершилось без голов
Галактионов: Бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок
Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме
Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Торонто» сильнее «Индианы»
Шоу-Биз
Лене Хроминой тяжело было пережить «Разбор»
Рита Овсянникова продолжает быстрыми темпами терять свою внешнюю привлекательность
Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской
Настя Лисова уже многое успела сделать в жизни
Ольга Гажиенко не намерена терпеть чужое хамство
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением
Искусственный интеллект способен стать «бессмертным диктатором», - Маск
Удивительное изображение изолированной нейтронной звезды
Темная материя оказалась абсолютно черной
Ученые выявили огромный вред от WI-FI сети
Авто
РћР±РЅРѕРІР»РµРЅРЅР°СЏ LADA Granta РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РЅР° РїРµСЂРІС‹С… СЂРµРЅРґРµСЂР°С…
РќРѕРІРѕРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёРµ Subaru WRX СЃРѕС…СЂР°РЅРёС‚ В«РјРµС…Р°РЅРёРєСѓВ»
Р”Рѕ Р РѕСЃСЃРёРё РґРѕР±СЂР°Р»СЃСЏ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Chery Tiggo 3 РІ РѕСЃРѕР±РѕР№ РІРµСЂСЃРёРё Limited
Mercedes-Benz РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚ СЂРѕСЃРєРѕС€РЅС‹Р№ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃРµРґР°РЅ EQS Рє 2020 РіРѕРґСѓ
РљРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РѕС‚Р·С‹РІРѕРІ РјР°С€РёРЅ РІ РљРёС‚Р°Рµ Р·Р° С„РµРІСЂР°Р»СЊ "РІР·Р»РµС‚РµР»Рѕ" РЅР° 360%
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются
Социум
Сегодня, 01:15
Генуэзское дерби завершилось без голов
Спорт
Сегодня, 01:13
Галактионов: Бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок
Спорт
Сегодня, 01:13
Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме
Спорт
Сегодня, 01:12
Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
Спорт
Сегодня, 01:12
Киевские Ведомости
|
Спорт
| Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме
Спорт
Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Манчини: В первом тайме нам все давалось очень нелегко
19-11-2017, 19:56
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Облак: Мы в финале. Мы можем гордиться этим
4-05-2016, 00:29
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
"Динамо" разбило немецкий клуб на сборе
21-01-2017, 22:55
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Ливерпуль» и «Порто» в первом тайме голов не забили
6-03-2018, 23:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Скрипченко: «Крылья» расправили крылья и исправили ситуацию
23-04-2016, 18:15
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Гамейро: Мы пропустили в первом тайме, но не запаниковали
19-05-2016, 01:14
Читать
Спорт
Сегодня, 01:12
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/9.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/9.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail