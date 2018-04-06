Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются

воскресенье, 08 апреля 2018, 01:17Поделитьсяпереглянути новину українськоюРосСМИ испугались заявлений украинских националистов о возможном подрыве Керченского моста, который оккупационные "власти" Крыма строят из России.Об этом начали писать после интервью главы ОУН Николая Коханивского "Обозревателю".Отмечается, что Коханивский пригрозил протестами и провокациями в день запуска движения по Керченскому мосту."Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?", - цитируют его слова росСМИ.В то же время, глава ОУН добавил, что глобальных возможностей и доступа к мосту у националистов нет, но их атаки на дипломатические представительства России в Украине не прекратятся. "Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове", - резюмировал он.Стоит заметить, что в сети посмеялись над российской пропагандой:"Главное - мост должен выдержать массовую эвакуацию в Краснодарский край. А потом уже завалится сам", "Давай "Звизда", надо больше ужасов - расиянцы должны с**ться от упоминания Украины", "В день победобесия точно жахнут", "Фейк. Я с утра не собирался я ничего взрывать. Он сам упадет", - написали в сети.Как сообщал "Апостроф", на месте строительства Россией Керченского моста археологи выявили древние артефакты IV века до нашей эры...