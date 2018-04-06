| | Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются
Социум

Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются

воскресенье, 08 апреля 2018, 01:17
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РосСМИ испугались заявлений украинских националистов о возможном подрыве Керченского моста, который оккупационные "власти" Крыма строят из России.
Об этом начали писать после интервью главы ОУН Николая Коханивского "Обозревателю".
Отмечается, что Коханивский пригрозил протестами и провокациями в день запуска движения по Керченскому мосту.
"Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?", - цитируют его слова росСМИ.
В то же время, глава ОУН добавил, что глобальных возможностей и доступа к мосту у националистов нет, но их атаки на дипломатические представительства России в Украине не прекратятся. "Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове", - резюмировал он.
Стоит заметить, что в сети посмеялись над российской пропагандой:
Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются

"Главное - мост должен выдержать массовую эвакуацию в Краснодарский край. А потом уже завалится сам", "Давай "Звизда", надо больше ужасов - расиянцы должны с**ться от упоминания Украины", "В день победобесия точно жахнут", "Фейк. Я с утра не собирался я ничего взрывать. Он сам упадет", - написали в сети.
Путинское ТВ рассказало о планах украинцев взорвать Керченский мост: в сети смеются

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