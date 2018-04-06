Скрипаль пришел в сознание и может говорить — Sky News

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском Солсбери веществом «Новичок», пришел в сознание и может говорить.Эти данные озвучил телеканал Sky News. По его информации, его уже готовят к разговору с правоохранителями.«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — прозвучало из уст одного из телеведущих в эфире.Ранее Reuters заявило, что отравленный в Великобритании бывший шпион ГРУ России Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.Напомним, о том, что дочь шпиона Юлия Скрипаль вышла из комы после отравления и заговорила, стало известно 29 марта.В четверг, 5 апреля, в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обнародовали якобы запись разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией.В тот же день британская полиция опубликовала первое заявление Юлии.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...