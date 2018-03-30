Ученые объяснили, почему домашняя пища полезнее ресторанной

Люди, предпочитающие питаться в ресторанах или кафе, в более значительной мере подвержены воздействию вредных для организма химвеществ, нежели те, кто занимается готовкой дома. Соответствующие выводы сделаны учеными из США, представляющими Университет Джорджа Вашингтона, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.
Согласно исследованию, в пище, приготовленной не в домашних условиях, могут содержаться повышенные объемы фталатов. Последние собой представляют соли, а также эфиры фталевой кислоты, что в комбинации чревато нарушением функционирования гормонов и возникновением разного рода заболеваний.
В ходе работы ученые проанализировали данные своих коллег, собранные за период с 2005 года по 2014. Тогда свыше 10 тысяч респондентов ответили на вопрос о том, где они питаются чаще всего. Порядка 60% заявили, что предпочитают есть вне дома.
Читайте также: Эти продукты помогут избавиться от вздутия живота
Последующие анализы также позволили установить, что у граждан, посещающих кафе и рестораны, содержание фталатов в организме оказывалось в среднем на 35% выше, нежели у тех, кто ел в домашних условиях...