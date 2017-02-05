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Здоровье

Эти продукты помогут избавиться от вздутия живота

Эти продукты помогут избавиться от вздутия живота
Медики назвали самую полезную еду при метеоризме.

Неприятный симптом вздутия живота, наверное, знаком каждому, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Healthy Style.

Ведущими диетологами давно создан список лучших продуктов, которые входят в здоровую систему питания и могут помочь избавиться от вздутия живота и других проблем пищеварения.

«Любимый» многими чеснок также включен в этот список. Ароматный овощной корнеплод обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Таким образом, он способен выиграть войну против плохих бактерий.

Артишок – это один из лучших источников инулина. Употреблять его можно как в свежем, так и в обработанном виде. Это полезный диетический продукт.

Верный союзник в борьбе с вздутым животом – имбирь. Он помогает в выработке желудочного сока, а также транспортировку пищи через кишечник. Может помочь уменьшить тошноту. Специю можно использовать в рагу, супах и салатах, но золотой рецепт – это чай с имбирем.

Хорошо известная овсянка хороша для надлежащего функционирования системы пищеварения. Клетчатка насыщает организм, предотвращает ряд расстройств. Необходима для общего благоприятного состояния организма.

Яблочный уксус помогает с симптомами расстройства желудка, метеоризмом и тошнотой. Одна чайная ложка в блюде уравновешивает кислотность в желудке и помогает метаболизму.

Если вы еще не слышали о кресс-салате, пора включать его в еженедельное меню. Его горький вкус может помочь в стимуляции выработки пищеварительных соков и оттоку желчи из печени. Хороший отток желчи необходим для эффективной детоксикации, это отличный способ избавиться от жирорастворимых шлаков и токсинов из печени.

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И последнее, но не в последнюю очередь, диетологи рекомендует семена тыквы. Они являются мощным стимулятором кишечника. С древних времен сырые семена тыквы используются в качестве традиционной медицины против паразитов...

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