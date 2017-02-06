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Здоровье

Медики рассказали, почему женщинам не стоит пить молоко

Медики рассказали, почему женщинам не стоит пить молоко
Этот фактор повышает риск заболеть раком.

Рак молочной железы считается чрезвычайно распространенным заболеванием в наши дни. Однако об этой болезни известно с древнейших времен, признаки рака и различных опухолей груди обнаружены даже у египетских мумий.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на healthystyle.info.

Не всё так страшно: сейчас медицина обладает достаточными знаниями для того чтобы помочь женщине, у которой обнаружен процесс образования злокачественной опухоли. Конечно же, если заболевание замечено вовремя! Но самое главное — похоже, немецким диетологам удалось найти главные причины рака груди.

Если женщина употребляет в пищу много жирных молочных продуктов, она рискует своим здоровьем. Немецкие диетологи провели исследования, в результате которых выяснили: высокое потребление жира, в особенности жира, присутствующего в молоке, сыре и твороге, — фактор, способствующий появлению злокачественных клеток.

Обильное потребление жиров вызывает рост внутрибрюшного жира и повышает выработку гормонов эстрогена и прогестерона. Прием противозачаточных препаратов также может стать причиной избыточного количества эстрогена в женском организме. Этот фактор повышает риск заболеть раком молочной железы в несколько раз!

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Лучшая профилактика рака молочной железы — ограничить потребление жирного молока и жирного твердого сыра. Если ты будешь следить за своим меню пристально, удастся избежать не только проблем с лишним весом, но и возникновения ряда опасных заболеваний...

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