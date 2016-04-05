Ученые назвали главные факторы быстрого старения кожи

Не стоит удивляться, но кожа начинает стареть биологически уже с пятнадцати лет. А лет в тридцать, старение уже отражается на коже, она начинает шелушиться, значительно уменьшается процесс регенерации, теряется очень много влаги и, в итоге, все эти факторы вызывают появление морщин.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsyou.info.
Не стоит удивляться, но кожа начинает стареть биологически уже с пятнадцати лет. А лет в тридцать, старение уже отражается на коже, она начинает шелушиться, значительно уменьшается процесс регенерации, теряется очень много влаги и, в итоге, все эти факторы вызывают появление морщин.
В пятьдесят лет эти морщины уже ярко выраженные на коже, и не только у женщин, но и у мужчин, при этом форма лица заметно теряет свой контур, становятся четко выраженные морщины и выделяются носогубные складки. То есть в пожилом возрасте, значительно уменьшается достаток влаги и жирности, кожа начинает сохнуть.
А если у вас еще тип кожи нормальный или сухой, то ваше лицо высохнет уже к сорока годам. При таком случае, кожу нужно обязательно питать кремами, ведь на лице будет не только дискомфорт, но и вид будет вашей кожи просто ужасный. На лице образуются безжизненные поры, кожа станет бесцветной и морщины на этом фоне будут просто очень сильно выделяться.
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И поэтому, если вам двадцать или тридцать лет, а вам сказали, что кожа зрелая, то удивляться совсем не стоит, это не из-за возраста, а из-за вредных привычек. К примеру, курение, злоупотребление алкоголем, прямое действие солнечных лучей на не защищенную кожу и другие природные воздействия...