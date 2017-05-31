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Здоровье

Стало известно, как сохранить интеллект до старости

Стало известно, как сохранить интеллект до старости
7 лет назад ученые оценили когнитивные навыки 60 человек.

Расходующие по одному часу в день на медитации люди более устойчивы перед снижением интеллектуальной деятельности в пожилом возрасте. Впервые доказано, что медитация позволяет пожилым людям сохранять остроту ума.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Достаточно медитировать всего один раз в день, как это уже станет барьером на пути возрастного снижения когнитивной деятельности.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе не могут объяснить, почему древняя практика обладает подобным эффектом. Но можно вспомнить, что предыдущие исследования приходили к выводу о способностях медитаций изменять мозг в такой форме, что это позволяло людям сохранять интеллект. Продолжительность нынешнего исследования составила 7 лет. Его авторы изучали долгосрочные преимущества, которые человек может получить от медитаций. Это тем более важно, что только в США около 16 млн человек страдают от разного рода когнитивных нарушений, связанных с возрастными процессами.

Для проведения нынешнего исследования его авторы обратились к результатам исследования предыдущего, которое они проводили в 2011 году. 7 лет назад ученые оценили когнитивные навыки 60 человек, регулярно практикующих медитацию. Добровольцы проходили через эту практику каждый день, используя технологию, которая должна была их успокаивать, а также помогать вырабатывать такие ценные чувства, как сострадание, любовь и доброту.

7 лет спустя исследователи опросили 40 человек из той группы, которые продолжали медитировать. 85% из них посещали не менее одного медитационного ретрита, при этом они каждый день тратили на медитацию по одному часу. Все они прошли через специальные тесты по оценке скорости реакции и способности уделять внимание тому или иному заданию. Оказалось, что медитация связана с заметными улучшениями внимательности и скорости реакции, причём этот эффект был более значительным у пожилых людей.

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Напомним, профессор медицины Гарвардского университета, доктор Ай Мин Ли назвала пять видов тренировок, которые являются безопасными и полезными для здоровья. Благодаря этим упражнениям будет сжигаться вес, расти мышцы, улучшаться здоровье сердца и головного мозга, а также будут укрепляться кости. При этом, совершенно не нужно бегать.

Ранее мы рассказывали о простом способе продлить жизнь. У женщин, которые занимались командными видами спорта и регулярно тренировались, риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней оказался снижен...

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